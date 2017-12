NAJLEPSZY DZIADEK NA ŚWIECIE| Aktualne wyniki głosowania

Poniżej przedstawiamy aktualne wyniki głosowania w kategorii Najlepszy Dziadek Na Świecie. Głosowanie trwa do 17 stycznia 2018 r. do godz. 21:00. Informacji o plebiscycie udzielają od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, Kamila Dorawa - tel. 510 026 903, e-mail: kamila.dorawa@polskapress.pl oraz Karolina Kiełkowska tel. 519 503 646, e-mail: karolina.kielkowska@polskapress.pl